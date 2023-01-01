ЦЕНТР КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Дополнительные параметры

Аннуитетные платежи одинаковы, но соотношение в них основного долга и процентов — разное. Здесь проценты за пользование начисляются на остаток долга, поэтому в начале кредита — процентов больше, основного долга — меньше. А к концу кредита — наоборот.

Дифференцированный платеж это система погашения кредита, при которой заемщик ежемесячно вносит разные суммы, размер которых с каждым разом уменьшается.