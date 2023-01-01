ЦЕНТР КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Более 5-ти лет на рынке
Более 500 довольных клиентов
Отлаженные партнерские каналы
Работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТ
Дорожим своей репутацией
Официально сотрудничаем с банками
Зачем вам нужна наша помощь
Вы неможете определить выгодный для себя вариант?
Банки отказываются выдавать Вам кредит
У Вас недостаточный доход для получения нужной суммы?
У Вас уже есть один или несколько кредитов?
Вы работаете неофициально?
Что мы сделаем для вас
Проведем анализ документов
Сделаем оценку кредитной истории, ФССП, СБ, дохода клиента
Индивидуально подберем самую выгодную программу кредитования
Проведем расчеты и анализ схемы погашения кредита
Консультирование с менеджерами необходимых банков
Подготовка пакета документов для получения кредита
Одобрение кредита в банке "под ключ"
Полная поддержка клиента на весь период сотрудничества
Рассчитайте свой кредит онлайн
Дополнительные параметры
Аннуитетные платежи одинаковы, но соотношение в них основного долга и процентов — разное. Здесь проценты за пользование начисляются на остаток долга, поэтому в начале кредита — процентов больше, основного долга — меньше. А к концу кредита — наоборот.
Дифференцированный платеж это система погашения кредита, при которой заемщик ежемесячно вносит разные суммы, размер которых с каждым разом уменьшается.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
Ежемесячный платеж
₽
Сумма кредита
300000₽
Переплата
₽
Общая сумма займа
₽
*Настройки калькулятора позволяют задавать дополнительные параметры кредита, но нужно учитывать, что в каждом банке есть свои особенности расчетов.
Коротко о нас
ООО ЦЕНТР КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ — профессиональная помощь при оформлении кредита. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Работаем со всеми видами кредитования. Полное сопровождение клиента от консультации до получения денег. Минимальные сроки одобрения, прозрачная сделка.
Банки партнеры
Мы являемся партнером крупнейших Российских банков. Наши клиенты получают кредиты на специальных условиях с пониженной ставкой.
Преимущества
СКОРОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Никто не хочет долго ждать свои деньги - мы это понимаем. Поэтому, процесс от заявки до получения средств самый минимальный
НАДЕЖНОСТЬ
Мы бережем персональные данные клиентов. Используем новейшее программное обеспечение и руководствуемся нашими корпоративными ценностями с заботой о клиенте
ПРОСТОТА
Все сложные задачи Вы передаете специалистам, которые смогут решить все возникающие вопросы в течении всего срока сотрудничества
ДОСТУПНОСТЬ
К нам может обратиться каждый желающий вне зависимости от своего социального статуса, финансового положения и кредитной истории
МИНИМУМ ДОКУМЕНТОВ
Мы максимально оптимизируем все сложности со сбором "бумажек" и Вам будет необходимо предоставить только самые типовые документы
ПРОЗРАЧНОСТЬ
У нас нет скрытых платежей и дополнительных комиссий. Все цифры Вы будете знать сразу, еще до самого факта оформления кредита
Почему стоит работать с нами
Работаем без предоплат, комиссия по факту получения кредитного продукты
Все проверки осуществляем бесплатно
Индивидуальный подход к клиенту , точечная подача заявок
Имеем большой банковский опыт , знаем все алгоритмы банков
Мы ценим своё время и время клиента
Являемся аккредитованными партнерами более чем в 30 топовых банках
Полностью уберем страхование жизни
Вся работа осуществляется удаленно под ключ
Подберём Лучшие варианты кредитования
Оставьте ваш номер и узнайте что можно получить уже сегодня!
Сертификаты
Официальное сотрудничество с банками
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Нам важно ваше мнение
Мы всегда оперативно отреагируем на ваше обращение