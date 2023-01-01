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    Продажа квартиры

  • initiallogo

    Кредит наличными

  • ipoteka

    Ипотека

    • О насУслугиСотрудничествоПолезные статьиВакансииКонтакты
    ПН-ПТ
    11-19
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    ЦЕНТР КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ

    • Более 5-ти лет на рынке

    • Более 500 довольных клиентов

    • Отлаженные партнерские каналы

    • Работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТ

    • Дорожим своей репутацией

    • Официально сотрудничаем с банками

    Наши услуги

    Рассчитайте бесплатно свой кредитный потенциал прямо сейчас

    Через 2 минуты вы узнаете, какую сумму кредита банки могут вам одобрить

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    Зачем вам нужна наша помощь

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      Вы неможете определить выгодный для себя вариант?

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      Банки отказываются выдавать Вам кредит

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      У Вас недостаточный доход для получения нужной суммы?

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      У Вас уже есть один или несколько кредитов?

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      Вы работаете неофициально?

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    МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ!

    Что мы сделаем для вас

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      Проведем анализ документов

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      Сделаем оценку кредитной истории, ФССП, СБ, дохода клиента

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      Индивидуально подберем самую выгодную программу кредитования

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      Проведем расчеты и анализ схемы погашения кредита

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      Консультирование с менеджерами необходимых банков

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      Подготовка пакета документов для получения кредита

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      Одобрение кредита в банке "под ключ"

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      Полная поддержка клиента на весь период сотрудничества

    Рассчитайте свой кредит онлайн

    Дополнительные параметрыtoparrow

    Аннуитетные платежи одинаковы, но соотношение в них основного долга и процентов — разное. Здесь проценты за пользование начисляются на остаток долга, поэтому в начале кредита — процентов больше, основного долга — меньше. А к концу кредита — наоборот.

    Дифференцированный платеж это система погашения кредита, при которой заемщик ежемесячно вносит разные суммы, размер которых с каждым разом уменьшается.

    РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

    • Ежемесячный платеж

    • Сумма кредита

      300000

    • Переплата

    • Общая сумма займа

    *Настройки калькулятора позволяют задавать дополнительные параметры кредита, но нужно учитывать, что в каждом банке есть свои особенности расчетов.

    Коротко о нас

    ООО ЦЕНТР КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ — профессиональная помощь при оформлении кредита. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

    Работаем со всеми видами кредитования. Полное сопровождение клиента от консультации до получения денег. Минимальные сроки одобрения, прозрачная сделка.

    Банки партнеры

    Мы являемся партнером крупнейших Российских банков. Наши клиенты получают кредиты на специальных условиях с пониженной ставкой.

    Преимущества

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      СКОРОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

      Никто не хочет долго ждать свои деньги - мы это понимаем. Поэтому, процесс от заявки до получения средств самый минимальный

    • advantage

      НАДЕЖНОСТЬ

      Мы бережем персональные данные клиентов. Используем новейшее программное обеспечение и руководствуемся нашими корпоративными ценностями с заботой о клиенте

    • advantage

      ПРОСТОТА

      Все сложные задачи Вы передаете специалистам, которые смогут решить все возникающие вопросы в течении всего срока сотрудничества

    • advantage

      ДОСТУПНОСТЬ

      К нам может обратиться каждый желающий вне зависимости от своего социального статуса, финансового положения и кредитной истории

    • advantage

      МИНИМУМ ДОКУМЕНТОВ

      Мы максимально оптимизируем все сложности со сбором "бумажек" и Вам будет необходимо предоставить только самые типовые документы

    • advantage

      ПРОЗРАЧНОСТЬ

      У нас нет скрытых платежей и дополнительных комиссий. Все цифры Вы будете знать сразу, еще до самого факта оформления кредита

    Почему стоит работать с нами

    • bluecorrect

      Работаем без предоплат, комиссия по факту получения кредитного продукты

    • bluecorrect

      Все проверки осуществляем бесплатно

    • bluecorrect

      Индивидуальный подход к клиенту , точечная подача заявок

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      Имеем большой банковский опыт , знаем все алгоритмы банков

    • bluecorrect

      Мы ценим своё время и время клиента 

    • bluecorrect

      Являемся аккредитованными партнерами более чем в 30 топовых банках

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      Полностью уберем страхование жизни

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      Вся работа осуществляется удаленно под ключ

    Подберём Лучшие варианты кредитования
    Оставьте ваш номер и узнайте что можно получить уже сегодня!

    Сертификаты

    Официальное сотрудничество с банками

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    Маршрут

    Офис: Бакунинская улица, 69с1 Бизнес-Центр «Александрия»