Как мы работаем

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Дополнительные параметры
Аннуитетные платежи одинаковы, но соотношение в них основного долга и процентов — разное. Здесь проценты за пользование начисляются на остаток долга, поэтому в начале кредита — процентов больше, основного долга — меньше. А к концу кредита — наоборот.
Дифференцированный платеж это система погашения кредита, при которой заемщик ежемесячно вносит разные суммы, размер которых с каждым разом уменьшается.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
Ежемесячный платеж
₽
Сумма кредита
300000₽
Переплата
₽
Общая сумма займа
₽
*Настройки калькулятора позволяют задавать дополнительные параметры кредита, но нужно учитывать, что в каждом банке есть свои особенности расчетов.
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