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    Под залог автомобиля

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    Продажа квартиры

  • initiallogo

    Кредит наличными

  • ipoteka

    Ипотека

    • О насУслугиСотрудничествоПолезные статьиВакансииКонтакты
    ПН-ПТ
    11-19
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        Индивидуальный подход к каждому клиенту

        Как мы работаем

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          Вы оставляете заявку

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          Мы бесплатно консультируем вас по телефону

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          Заключаем договор

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          Одобряем кредит на заранее оговоренных условиях

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          Вы получаете кредит в банке

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        Рассчитайте бесплатно свой кредитный потенциал прямо сейчас

        Через 2 минуты вы узнаете, какую сумму кредита банки могут вам одобрить

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        Зачем вам нужна наша помощь

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          Вы неможете определить выгодный для себя вариант?

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          Банки отказываются выдавать Вам кредит

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          У Вас недостаточный доход для получения нужной суммы?

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          У Вас уже есть один или несколько кредитов?

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          Вы работаете неофициально?

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        Что мы сделаем для вас

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          Проведем анализ документов

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          Сделаем оценку кредитной истории, ФССП, СБ, дохода клиента

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          Индивидуально подберем самую выгодную программу кредитования

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          Проведем расчеты и анализ схемы погашения кредита

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          Консультирование с менеджерами необходимых банков

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          Подготовка пакета документов для получения кредита

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          Одобрение кредита в банке "под ключ"

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          Полная поддержка клиента на весь период сотрудничества

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        Дополнительные параметрыtoparrow

        Аннуитетные платежи одинаковы, но соотношение в них основного долга и процентов — разное. Здесь проценты за пользование начисляются на остаток долга, поэтому в начале кредита — процентов больше, основного долга — меньше. А к концу кредита — наоборот.

        Дифференцированный платеж это система погашения кредита, при которой заемщик ежемесячно вносит разные суммы, размер которых с каждым разом уменьшается.

        РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

        • Ежемесячный платеж

        • Сумма кредита

          300000

        • Переплата

        • Общая сумма займа

        *Настройки калькулятора позволяют задавать дополнительные параметры кредита, но нужно учитывать, что в каждом банке есть свои особенности расчетов.

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        Офис: Бакунинская улица, 69с1 Бизнес-Центр «Александрия»